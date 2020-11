O atleta formiguense Túlio da Silva fez sua estreia nessa quarta-feira (18), na maior liga de basquete do Brasil, o Novo Basquete Brasil (NBB), organizado pela Liga Nacional de Basquete e chancelado pela Confederação Brasileira de Basketball.

Da Silva, como é conhecido no mundo do basquete, está jogando pela equipe do KTO/Caxias do Sul Basquete, equipe que representa o Rio Grande do Sul na competição.

Em seu primeiro jogo na competição, o time do sul do país derrotou a equipe de Brasília por 84 a 69. Túlio contribuiu muito bem jogando 24 minutos, anotando 11 pontos, e apanhando 6 rebotes.

O formiguense ainda deu uma enterrada, um dos lances mais empolgantes do basquete, mostrando todo seu potencial e atleticidade.