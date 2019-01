Por Gleiton Arantes

O atleta formiguense Matheus Diniz (Pitbull), faixa preta, que mora nos Estados Unidos há seis anos, ministrará um seminário de jiu-jitsu em Formiga. O evento ocorrerá no dia 13 deste mês, a partir das 9h30, na academia Crossfit, na avenida Abílio Machado.

A academia GBBJJ, por meio do professor Gustavo Biank, está promovendo a capacitação que reunirá atletas de várias cidades da região.

“Estamos oferecendo uma ótima oportunidade para os atletas aperfeiçoarem as técnicas da arte marcial. É importante a cada dia aprendermos mais com os experientes. Matheus é aluno de Marcelo Garcia, também formiguense e é uma lenda do jiu-jitsu”, disse Gustavo Biank.

Mais informações sobre o seminário e inscrições pelo (37) 99861-5259 (Gustavo).