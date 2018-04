Alunos dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Córrego Fundo participarão dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), edição 2018.

A etapa Micorregional da competição ocorrerá em Formiga e receberá as delegações das cidades jurisdicionadas à Superintendência Regional de Ensino (SRE), de Passos. A partida disputada pelos atletas córrego-fundenses deverá acontecer no dia 17 de abril, às 14h, no Clube Unifor-MG. A abertura dos Jogos será realizada na terça-feira (17), às 19h30, no Ginásio da Escola Estadual Dr. Abílio Machado – Polivalente.

Os Jogos Escolares têm como objetivos: fomentar a prática do esporte com fins educativos; contribuir para o desenvolvimento integral do estudante como ser social, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania; estimular a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particular; além de indicar o representante do estado nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.