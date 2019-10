Nesse domingo (20), a cidade de Formiga foi representada em duas competições por atletas da Associação dos Corredores de Rua de Formiga (Acruf).

Em Divinópolis, o atleta Delmário Alves (Pelé do Anglo) participou da Corrida de São Judas Tadeu em um percurso de 5 km. Ele conquistou a segunda colocação na categoria 55/60 anos em um tempo de 21.30 minutos.

O atleta Marcos Vinicius Coelho, de 28 anos, participou da Meia Maratona Internacional Asics Golden Run, etapa de Brasília. Ele competiu com os melhores do Brasil e atletas do Quênia. Participaram quase 6 mil corredores