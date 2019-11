Redação Últimas Notícias



O domingo (24) foi de vitórias para os atletas formiguenses. Além da conquista de Delmário Alves em Divinópolis, outros três atletas da Associação dos Corredores de Rua de Formiga (Acruf) subiram ao pódio em prova de atletismo.

Andréia Lima, Paulo Felipe e Vinicius participaram da 4ª Corrida dos Bombeiros em Passos. Andréia foi campeã geral feminino da prova de 10 km. Ela fez o percurso em 39m19s. Felipe conquistou o primeiro lugar na categoria 25/29 anos no percurso de 5 km e o 12º lugar geral com a marca de 18m08s. Com o tempo de 30m22s, Vinícius foi campeão geral da prova de 10 km.

Douglas Lisandro que também é membro da Acruf, foi vice-campeão na categoria 35/40 da prova de 5 km.