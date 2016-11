Gleiton Arantes

Os atletas de Formiga Guilherme Fernandes e Sylas de Paula, da Equipe Dragões de Elite, da Águia Dourada, participaram da 4ª Copa Divinópolis de kickboxing. A competição foi realizada no sábado (26), em Divinópolis.

Guilherme foi vice-campeão na categoria até 74 kg e Sylas ficou com a 3ª colocação até 79 kg.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), a maior do país. Participaram mais de 200 atletas.

O professor, Geovani Stelzer destacou a satisfação com o resultado uma vez que os atletas não tiveram um tempo hábil para se prepararem. “Eles fizeram grandes combates em um torneio GP (com várias lutas). Agora estamos focados no campeonato mineiro, que ocorrerá em março do ano que vem e garante uma vaga para o brasileiro”, explicou.