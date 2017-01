Gleiton Arantes

Os atletas formiguenses Thalyta Sthéfane Lima e João Victor Bis participaram da seletiva do Abu Dhabi Combat Club (ADCC). O evento foi realizado em São Paulo, no sábado (28) e reuniu mais de 600 atletas.

O maior campeonato de jiu-jitsu sem quimono do mundo valia uma vaga para o Mundial ADCC, que ocorrerá na Finlândia, em setembro.

Thalyta competiu na categoria até 60 quilos, faixa azul e João Victor na categoria até 66 quilos, faixa marrom.

A atleta conquistou a terceira colocação. De acordo com Thalyta, o nível do campeonato estava muito alto e ela era a única faixa azul. “Cheguei numa fase em que muitos atletas faixas pretas, marrom queriam chegar. Fiquei muito feliz com essa conquista Eu vi muita menina, mais graduada, perdendo na primeira luta. Fui vencendo e quando cheguei à semifinal tive mais força p lutar”, explicou.

Thalyta enfrentou a adversária mais forte de sua categoria, Bia Basílio, considerada uma ótima faixa preta. “Ela é uma das melhores da atualidade, mas perdi para ela, esse terceiro lugar teve um gosto de primeiro, pois eu acabei de entrar na categoria adulta neste ano. Esse foi meu segundo campeonato sem quimono, um dos maiores que já lutei. Fiquei muito feliz mesmo, pois estou entre as três melhores do Brasil”.

Já João Victor venceu quatro lutas e conquistou a quarta colocação do campeonato. Na categoria dele, participaram 58 atletas. De acordo com o lutador, o evento contou com a participação de vários campeões e nomes de renome no jiu-jitsu. “Agradeço sim aos meus alunos e amigos de treino que sempre estão me incentivando, além do meu irmão Arthur Bis, que se tornou meu professor. Fui com recursos próprios, poisfaltam ainda incentivos e apoio de patrocinadores”, disse o atleta.