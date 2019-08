Redação Últimas Notícias

Douglas Lisandro e Delmário Alves (Pelé do Anglo) se destacaram em mais um final de semana de corrida rústica. Eles participaram da 3ª Corrida Rústica da Maçonaria em Divinópolis.

A prova foi realizada no sábado (17) e reuniu vários atletas profissionais e amadores. Os percursos foram de 5 km e 10 km.

Os atletas formiguenses participaram do percurso de 5 km. Douglas participou na categoria 35/40 anos e conquistou o 4° lugar geral da prova e Delmário Alves ficou com a 1ª colocação na categoria 56/60 anos.

“Ficamos satisfeitos com os resultados, contudo, estamos buscando nos aperfeiçoar no nosso esporte com o intuito de sermos espelho para os futuros atletas formiguenses” destacaram os atletas.