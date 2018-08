Por Gleiton Arantes

Crianças e adolescentes do projeto social de artes marciais, que ocorre na Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho, conquistaram o segundo lugar geral na II Etapa da Copa Kids de Jiu-Jitsu, realizado em Belo Horizonte nesse domingo (19). Eles trouxeram para casa 10 medalhas de ouro, 14 de prata e 5 de bronze.

O campeonato contou com a participação de atletas de várias cidades mineiras.

De acordo com os professores João Victor Bis e Arthur Bis a equipe ficou com o segundo lugar por causa de dois ouros apenas.

“Eu não consigo descrever com palavras a emoção, a alegria e a euforia que os nossos alunos me fazem sentir. Batemos na trave de novo por causa de muito pouco, mais é só ter calma que nossa hora vai chegar, na verdade já está chegando, pois ninguém voltou para casa sem medalha. Levamos 28 atletas, mas por causa do transporte poderíamos ter levado mais. Agradecemos a Prefeitura que disponibilizou o ônibus e as pessoas que doaram frutas e o almoço e todos aquelesnos ajudaram de alguma forma”.

Mudança de nome

O projeto social desenvolvido na Escola Miralda trazia o nome de “ Nosso Tatame”. Segundo os professores do projeto, o programa será registrado como associação e levará, a partir de agora, o nome de “Superação”.