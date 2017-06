Vários atletas de Formiga participaram nesse domingo (25), da tradicional Meia Maratona de Divinópolis.

A 4ª edição do evento contou com a participação de cerca de 1200 atletas que competiram em três percursos alternativos: 5 km, 10 km e 21 km. A largada e a chegada da corrida foi no terraço do Shopping Pátio Divinópolis.

A classificação foi:

Douglas Lisandro (Formiga Atômica):bicampeão categoria 35/40 – 5 km

Andréia Lima: campeã geral – 21 km

DelmárioAlves (Pelé do Anglo):campeão categoria 50/54 – 5 km

Jessica Makileny:campeã geral – 10 km

Giovane: campeão categoria 50/54 anos- 21 Km

Samuel Costa: campeão categoria 25/30 anos – 21 km

Tarcísio Xavier: campeão categoria 35/39 anos – 10 km

Outros três atletas de Formiga também participaram, mas não conquistaram o pódio: Renato na prova de 5 km, Maurício Pires na prova de 10 km e Gustavo na prova de 10 km.

Douglas Lisandro, que se sagrou bicampeão da prova e bateu seu próprio recorde na competição, destacou a dedicação de treinos durante meses, as lesões sofridas e a satisfação de subir ao pódio novamente.

De acordo com Andréia Lima, na prova de 21 km, 14 km foram percorridos em estrada de chão. Eu completei os 21.195 km em 1 hora e 24 minutos.

A equipe de Formiga recebeu troféu por participação no evento.