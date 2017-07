A segunda etapa do Circuito Correndo pela Vida foi realizada neste domingo (9) em Carmo do Cajuru.

A largada ocorreu na praça do Cruzeiro e a corrida contou com 3 percursos alternativos 2,5 km, 5km e 10 km.

O circuito conta com 3 etapas,a primeira foi realizada em Divinópolis, e para finalizar no dia 1º de outubro, o evento serápromovido na cidade de Nova Serrana.

De Formiga, participaram os atletas Douglas Lisandro (Formiga Atômica) e Delmário Alves (Pelédo Anglo).

Douglas, que na primeira etapa foi o segundo colocado geral do evento, desta vez,conquistou a primeira colocação no percurso de 10 km, assumindo a liderança do Circuito.

Delmario Alves se sagrou campeão na categoria 55/59 anos. Ele participou do percurso de 5km fazendo o trajeto em 19 minutos e 46 segundos.

Douglas destacou que o percurso de 10 km era bastante desafiador, mais colocou em prática todos os treinos realizados durante a semana nas principais ruas de formiga e na pista da Polícia Militar.

O circuito

O Circuito Corrida pela Vida tem como principal objetivo mobilizar pessoas, empresas e entidades públicas e privadas para a prevenção e promoção da saúde na região Centro-Oeste, por meio da atividade física. Toda a renda do evento será destinada para o Hospital Sao João de Deus, em Divinópolis.