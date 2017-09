* Da redação

A 2ª Corrida Rústica do Sétimo Batalhão da Polícia Militar de Bom Despacho ocorreu nesse domingo (3).

O percurso foi de 7,6 km. Participaram cerca de 400 corredores dentre amadores, profissionais e amantes do esporte.

Representando Formiga, estiveram presentes Douglas Lisandro (Formiga Atômica) e Delmário Alves (Pelé do Anglo).

Douglas conquistou a 4ª colocação geral do evento e Pelé conquistou o 1º lugar na categoria 50/54 anos.

De acordo com Douglas, o evento foi bem organizado valorizando todos os participantes. “Os atletas foram bem recepcionados na Vila Militar. A falta do apoio e reconhecimento por parte do poder público tem sido fundamental para estas conquistas. É uma motivação para bons resultados e com isso trazermos troféus, já que o nosso esporte não é valorizado”, disse o atleta.