Mais uma vez, atletas de Formiga participaram da Corrida de São Silvestre. A 92ª edição ocorreu no sábado (31), em São Paulo.

Delmário Alves, (Pelé do Anglo), Geovane Cândido da Silva, Flávio Diniz e Tiago Webert embarcaram na quarta-feira (28). Todos os atletas receberam medalha de participação no evento.

Na sexta-feira (30) os corredores de Formiga treinaram com os quenianos e retornaram para Formiga no domingo (1º).

Essa é a 20ª edição da corrida que Delmário participa. O atleta destacou mais uma vez a satisfação em poder participar da prova e lembrou a falta de patrocínio e incentivo, pois os corredores estão sempre levando o nome de Formiga para eventos desse porte e têm despesas com inscrição, alimentação, passagem e hospedagem.

Cerca de 30 mil pessoas participaram da corrida. A prova contou com um percurso de 15 km e teve início e fim na avenida Paulista. A largada foi na altura da rua Frei Caneca, e a chegada, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

A vitória foi do etíope Leul Aleme no masculino. Ele fez o percurso em 44min53s, seguido por Dawit Admasu (Etiópia), com 44min55s

e Stephen Kosgei (Quênia), com 45min00s . Já no feminino, a queniana Jemima Sumgong se sagrou campeã com o recorde da competição. Ela realizou o percurso em 48min35s. Em segundo lugar ficou Flomena Cheyech Daniel (Quênia), com 49min15s e em terceiro, Eunice Cehbicii (Bahrein) com 50min26s.

Além do Brasil, participaram da prova atletas do Quênia, Tanzânia, Etiópia, Colômbia, Bolívia e Alemanha.

De acordo com Pelé, ele e outros atletas de Formiga já estão se preparando para participarem da Maratona Internacional de São Paulo, que será realizada em abril.