*Da redação

Os atletas de Formiga, Douglas Lisandro (O Formiga) e Delmario Alves (Pelé do Anglo) participaram de mais uma corrida de rua.

Eles marcaram presença na 5º Corrida Rústica em comemoração ao Dia da Independência, nessa quinta-feira (7). O evento ocorreu na cidade de Alpinópolis /MG.

A prova contou com cerca de 40 atletas, que percorreram as principais ruas da cidade, com percurso bastante difícil.

Douglas conquistou o 1º lugar na categoria 32/37 anos e Pelé ficou com a segunda colocação na categoria 51 anos.