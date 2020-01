Redação Últimas Notícias

Atletas de Formiga que fazem parte da equipe Studio Arena participaram da 5ª Corrida de Reis realizada em Bom Despacho, no domingo (5).

Eles representaram a cidade com brilhantismo, garra e determinação, obtendo bons resultados.

Marlon Pacheco e Gabriela Couto, com pouco tempo de treinamento, completaram a prova de 5 km.

Paulo Geraldo Souza completou o percurso em 22 minutos e 51 segundos.

Dayane Aparecida Silva conquistou o 8º lugar na faixa etária de 30 a 39 anos nos 5 km.

Fábio Junior dos Anjos foi o 4º colocado nos 10 km na faixa etária de 30 a 39 anos.

Júlio Cesar da Costa também participou dos 10 km e se sagrou o segundo colocado na faixa etária de 20 a 29 anos.

Agora, os atletas do Studio Arena se preparam juntamente com os atletas da Associação dos Corredores de Rua de Formiga (Acruf) para participarem da Corrida Rústica do Projeto Markin, que será realizada no dia 19 deste mês, com largada na praça do Terminal Rodoviário de Formiga.