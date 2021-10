Os jogadores do Cruzeiro articularam um movimento para protestar e cobrar os pagamentos dos salários em dia para todos os funcionários. Insatisfeitos, os atletas farão greve a partir desta quinta-feira (14), data da retomada dos treinos após o empate com o Botafogo , por 0 a 0, no Independência, na terça.

Quase todo o elenco – Fábio, Rômulo, Matheus Neris, Henrique, Matheus Pereira, Bruno José, Giovanni, Ramon, Marcinho, Ariel Cabrel, entre outros – publicou uma carta nas redes sociais informando que fará a “paralisação dos treinamentos dando voz a todos os colaboradores que amam o clube e estão desamparados”.

“Estamos aguardando o cumprimeiro das obrigações no prazo mais breve possível, sendo lamentável ver o sofrimento dos colaboradores que dedicam seus dias a manter esta centenária e vitoriosa instituição”, diz trecho da nota (leia a íntegra do texto no fim da reportagem).

A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Victão . O portal Superesportes confirmou que o técnico Vanderlei Luxemburgo foi comunicado pelos jogadores antes da publicação da nota nas redes sociais.