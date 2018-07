Neste final de semana equipes sub-13 e sub-17 de handebol feminino e masculino da cidade de Arcos participaram da primeira fase classificatória dos Jogos da Juventude (Joju) realizada na cidade de Guaxupé, sul de Minas.

Todas as equipes de Arcos se classificaram para a fase final do campeonato que será realizada entre os dias 23 a 26 de agosto, na cidade de Três Corações. Os atletas tiveram o apoio do Governo de Arcos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Semcelt).

Para a secretária Mariana Carvalho, essa é mais uma conquista para o esporte arcoense. “A classificação de nossos atletas mostra a seriedade com que é tratado o esporte em nosso município. É a soma do esforço dos atletas, treinadores, de pais e funcionários da Semcelt. Todos estão de parabéns e que venha a etapa final do campeonato”, ressaltou.