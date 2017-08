Os alunos do Tatame do Bem participaram da Copa Jiu-Jitsu na Boa II, em Boa Esperança, no domingo (30). Marcaram presença na competição 45 atletas, dentre professores e alunos do projeto.

A equipe retornou com 40 medalhas, sendo 20 de ouro, 11 de prata e 9 de bronze. Além disso, o projeto recebeu o prêmio de segundo lugar por equipes.

De acordo com o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, mais uma vez o Tatame do Bem se destacou em um campeonato. “Perdemos apenas para os donos da casa e ficamos novamente à frente da renomada Graice Barra, que são os precursores do esporte no Brasil. Devemos essa conquista aos nossos professores que prepararam bem nossos alunos, aos pais que nos confiaram seus filhos e aos inúmeros apoiadores que contribuíram para que pudéssemos levar os alunos ao campeonato”, disse.

As inscrições dos alunos foram pagas com o apoio de empresas e pessoas que contribuíram com o projeto.