Três atletas do projeto social Tatame do Bem participarão da 2ª etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-jitsu. O evento ocorrerá no domingo (18), no Partage Shopping, em Betim.

Os atletas Lucas Bernardes, Miguel Fonseca e Vinícius Almeida, que são alunos do professor Amri, da unidade 6, localizada no bairro Maringá, disputarão o cinturão.

O convite foi feito após o bom desempenho dos alunos no último evento que participaram na cidade de Ibirité, o Desafio Bravos de Jiu-jitsu.

O professor contou com a ajuda do instrutor Mateus Elias para a preparação das crianças e se mostrou bastante motivado e confiante para as lutas.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin destacou a satisfação com o trabalho desempenhado pelos professores. “Cada um com a sua forma e sua condição tem contribuído para o sucesso do projeto. Tenho certeza que lutando, os atletas também estão contribuindo para a motivação dos demais alunos das outras sete unidades do projeto. Dessa forma, seguimos o plano de participarmos de mais competições durante este ano, ” disse Rodrigo.

Empresas formiguenses têm contribuído para que esses alunos participem de lutas fora da cidade, como a Oraldents Formiga, além da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Supod).