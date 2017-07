A Polícia Militar de Arcos registrou uma ocorrência nessa terça-feira (11), envolvendo jovens que foram ao município para participarem dos Jogos Estudantis de Minas Gerais (Jemg).

Os militares compareceram em uma padaria, na avenida José de Sousa Borges Junior, bairro Santo Antônio. A solicitante relatou que três jovens, com camisas dos jogos, haviam furtado dois potes de Nutella. As câmeras de segurança do local registraram o ocorrido.

Segundo a PM, um jovem de 21 anos, e os adolescentes, de 15 e 16 anos, naturais de Januária, Belo Horizonte e Santa Luzia confessaram o fato e foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil, os jovens foram ouvidos e liberados.