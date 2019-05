A cidade de São João Del Rey sediou nesse final de semana, a última fase dos Jogos da Juventude, o “Jojunão”.

A disputa contou com a participação da equipe formiguense de basquete, que conquistou a terceira colocação na competição. A Secretaria de Educação e Esportes, em parceria com a Associação de Basquete de Formiga (ABF), tem apoiado e incentivado os atletas do município.

“Parabenizamos nossa equipe pelo excelente desempenho durante a competição e pela conquista do terceiro lugar. Agradecemos a Associação de Basquete de Formiga pela parceria nesta atividade” comentou Cid Corrêa, vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes.