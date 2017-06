Da Redação

A cidade de Formiga se tornou um celeiro de grandes atletas. Esportistas formiguenses de diversas modalidades como jiu-jitsu, voleibol e corrida rústica têm se destacado no cenário esportivo dentro e fora do país.

No basquete também não é diferente. Formiga tem formado atletas de renome na modalidade a exemplo dos jogadores, Tadeu Santos, de 21 anos, que jogou no Macaé Basquete, do Rio de Janeiro e Túlio Silva, de 20 anos, atleta da equipe americana South Florida. Os dois atletas, naturais de Formiga, iniciaram no esporte jogando nas quadras do município.

Em julho de 2016, com o intuito de dar sequência a uma longa história e aprimorar o crescimento do basquete em Formiga e região e, sobretudo, auxiliar no desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão social, alguns amigos se juntaram e criaram a Associação dos Amigos do Basquete de Formiga (AABF).

Desde a criação da AABF, os atletas formiguenses têm feito história por onde passam. No mês passado, as equipes de basquete da cidade, sejam de instituições de ensino ou de bairro, participaram de diversas competições e fizeram bonito.

Na primeira semana de maio, a equipe masculina do Colégio de Aplicação conquistou o primeiro lugar na fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). A disputa ocorreu na cidade de Capitólio.

No dia 6, foi realizada a 1ª Mini Maratona de Basquete de Formiga. O evento, que teve a duração de 12 horas ininterruptas, foi realizado no Clube Unifor-MG e contou com a presença de atletas de Formiga, Arcos, Perdões, Divinópolis, Campo Belo e Lagoa da Prata.

Nos dias 27 e 28, as equipes sub-14 e sub-17 da AABF participaram do Circuito Regional de Basquete realizado em Lagoa da Prata. Com um basquete de boa qualidade, Formiga sagrou-se campeã nas duas categorias.

Já a equipe adulta, em preparação para os Jogos do Interior de Minas (Jimi) 2017, recebeu a equipe de Perdões para um amistoso. O jogo aconteceu no último fim de semana de maio na quadra da Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho. O placar final foi de 68-66 para a equipe de Perdões.

Mesmo com a derrota, o jogo foi produtivo para o time formiguense, pois deixou à mostra pontos que devem ser trabalhados até o início dos Jimi-2017.