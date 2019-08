O Tatame do Bem obteve 100% de aproveitamento na segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-jitsu, realizada no domingo (18), em Betim.

Na oportunidade, os três atletas participantes, Lucas Bernardes, Miguel Fonseca e Vinícius Almeida, alunos do professor Amri da unidade 6, localizada no bairro Maringá, trouxeram três cinturões para Formiga.

O presidente do projeto, Rodrigo Assalin parabenizou os atletas pelo excelente desempenho e lembrou a participação do professor Amri e do instrutor Mateus Elias na conquista.