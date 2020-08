Agência Brasil

Responsável por abrir o placar no Gigante da Pampulha, o atacante Rubens chegou ao sétimo tento anotado no Estadual e segue isolado na artilharia da competição. Distante dos rivais atleticanos no quesito, ele deve ficar com a chuteira de ouro.

Do lado da equipe da capital, o Sasha deixou tudo igual na segunda etapa e, estreando em casa, chegou ao primeiro gol com a camisa do novo clube; o jogador, apresentado na semana passada, participou da derrota por 1 a 0 contra o Inter, em Porto Alegre, mas debutou também como titular nesta quarta.

Por fim, o questionado Keno. Ainda fora da forma plena e longe de ser aquele velho conhecido dos torcedores, o atacante foi o heroi do primeiro jogo, marcando aos 52 minutos do segundo tempo o seu primeiro tento pelo Galo, em nove jogos desde que fez sua estreia.