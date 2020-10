O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, anunciou a contratação do meia Matías Zaracho junto ao Racing, da Argentina. O mandatário usou suas redes sociais nessa sexta-feira (16) para anunciar o novo reforço do Galo, que é visto como uma das promessas do futebol argentino.

“O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. AQUI É GALO!”, postou o presidente do Atlético em sua conta no Twitter.

Zaracho foi revelado nas categorias de base do Racing, único clube que defendeu até então na carreira. Ele tem 22 anos e foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. O Galo vai desembolsar 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões de reais na cotação atual) por 50% dos direitos do jogador.

Fonte> O Tempo Online