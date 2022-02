“Se não for sofrido, não é Galo”. A famosa frase de torcedores do Atlético se encaixou perfeitamente em mais uma conquista, neste domingo (20). Após uma partida disputa e um 2 a 2 no tempo normal,o time mineiro venceu o Flamenngo em uma quase interminável e emocionante disputa de pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil pela primeira vez.

O jogo

A partida foi movimentada e equilibrada do início ao fim. Não era possível afirmar que em tal momento do jogo uma equipe dominava a outra ou tinha mais posse de bola. Enquanto o Galo apostava mais nas jogadas pela esquerda, com Guilherme Arana e Keno, jogando em cima de Rodinei e Fabrício Bruno, o Urubu explorava tanto as alas quantos o meio.

Eram escanteios, lançamentos, jogadas de infiltração… tudo isso para os dois lados, com um pouco mais de chances claras para os flamenguistas, que pecaram muito nas finalizações. O primeiro gol saiu só no fim do primeiro tempo, mas foi do time que mais se viu acuado – Nacho Fernández, aos 41 minutos. Após uma tabela entre os volantes Allan e Jari, Arana chutou de fora da área, Hugo Souza espalmou, mas para o último lugar que ele poderia: para o meio da área. O camisa 26 estufou as redes sozinho. Após isso, o Atlético não recuou e ficou procurando chances de ampliar.