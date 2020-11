A Cidade do Galo registra um surto de Covid-19, a ponto de nove profissionais do Atlético terem testado positivo nessa segunda-feira, dentre eles o técnico Jorge Sampaoli e o zagueiro Gabriel.

Desde o primeiro caso revelado durante a pandemia do coronavírus, no fim de maio, já são 14 ocorrências no centro de treinamento atleticano, incluindo atletas da base.

O Atlético enfrentará o Athletico-PR na quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo remarcado e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube ainda não informou quem comandará o time à beira do campo, uma vez que toda a comissão técnica de Jorge Sampaoli também está infectada com o coronavírus.