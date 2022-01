O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, confirmou, nesta quinta-feira (13), a contratação do técnico argentino Antonio “El Turco” Mohamed. O novo comandante chega a BH no domingo (16) e iniciará a pré-temporada do Galo na próxima segunda-feira (17).

“Ontem à noite (quarta-feira,12), assinamos o contrato”, afirmou. “Em consenso, como são as decisões do colegiado, contratamos por um ano, com possibilidade de permanência por um ano o Antonio Mohamed”, complementou.

Mohamed e sua comissão técnica chegam ao Galo após o técnico Cuca pedir demissão, no dia 28 de dezembro de 2021, alegando problemas familiares. Antes de o clube “bater o martelo” com o argentino, três nomes foram cotados, sem sucesso: Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo.

Trajetória de “El Turco” Mohamed