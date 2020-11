O Atlético tem como tarefa manter a “maldição” que assola o Palmeiras nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, que é não vencer os clubes que integram o G-4, seja ele pelo número de pontos ou por aproveitamento, já que algumas equipes têm jogos atrasados e neste segundo critério, o São Paulo toma o quarto lugar do Fluminense.

O mais curioso nesta história é que, dos quatro jogos disputados pelo Porco contra os clubes da parte de cima da tabela, apenas um foi fora de casa. Três deles foram dentro do Allianz Parque, local do confronto desta segunda-feira (2), contra o Galo, às 17h, em confronto válido pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do turno.

Os tropeços palmeirenses diante dos clubes que neste momento puxam a classificação da Série A começaram logo na 2ª rodada, quando a equipe estreou na competição, pois sua partida contra o Vasco, em 9 de agosto, foi adiada por causa da decisão do Campeonato Paulista, que o Porco conquistou batendo o Corinthians, nos pênaltis.

Em 12 de agosto, empatou por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. Os jogos contra Internacional, Flamengo e São Paulo foram disputados no Allianz Parque, local da partida contra o Atlético, nesta segunda-feira. E o time esteve sempre sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, demitido há duas semanas.