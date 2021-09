Por meio de suas redes sociais, o Atlético informou que a folha de pagamentos de setembro teve um aumento de 6% em relação a de fevereiro.

O percentual inclui os honorários das contratações feitas pelo Galo na temporada, no caso, o lateral-esquerdo Dodô, o volante Tchê Tchê, o meia Nacho e os atacantes Diego Costa e Hulk, além do retorno do zagueiro Nathan Silva.

De acordo com o clube, a folha anual não chega a R$ 180 milhões, incluindo atletas, comissão técnica e funcionários de todas as unidades (Cidade do Galo, Sede Administrativa, Labareda e Vila Olímpica).

O Atlético ressaltou que funcionários da Arena MRV não integram a folha de pagamento.