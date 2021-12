O Atlético divulgou que a venda dos ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil começará às 13h desta quinta-feira (9). A partida será contra o Athletico-PR no domingo (12), às 17h30, no Mineirão.

A venda será exclusivamente online e os ingressos custam a partir de R$119.

De início, cada sócio pode adquirir somente uma entrada. Se até às 13h desta sexta-feira (10), os bilhetes não forem totalmente vendidos, haverá a possibilidade de um ingresso extra.

Para este jogo, os protocolos de segurança contra a Covid-19 continuam valendo: uso de máscaras e comprovação das duas doses da vacina (ou dose única da Janssen). Para os que ainda não foram vacinados, é preciso apresentar o teste PCR negativo feito em até 72h antes da partida.