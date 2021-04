A liderança do Campeonato Mineiro estará em jogo neste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão. Atlético-MG e América-MG se enfrentam pela sétima rodada do Estadual.

As duas equipes somam 15 pontos, mas o Alvinegro lidera a competição pelo critério de desempate. Escritas estão no caminho do tradicional clássico mineiro. O Galo tentar manter os números. O Coelho busca mudar o rumo das estatísticas.

Desde 1º de maio de 2016, o Atlético não perde para o América. Naquele dia, o Coelho levou a melhor no confronto de ida da final do Campeonato Mineiro. No Independência, venceu por 2 a 1, abrindo caminho para o título, que foi selado no Mineirão após um empate por 1 a 1.

Desde então, foram 13 jogos entre os rivais, com disputas no Mineirão e no Independência. O Galo saiu vencedor em 10 oportunidades. Aconteceram três empates. As partidas foram válidas pelo Mineiro e pelo Campeonato Brasileiro.