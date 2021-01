O Atlético-MG é campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2020. O Galo derrotou o Athletico, nos pênaltis, por 5 a 4 e conquistou o título. A decisão foi disputada neste domingo (24), no miniestádio do CT do Caju, em Curitiba.

No tempo normal, o Furacão venceu por 1 a 0, com gol de Rômulo, aos 40 minutos do segundo tempo, resultado que igualou a disputa, já que o Atlético-MG venceu o jogo de ida, por 2 a 1.

Na disputa de pênaltis, o Galo acertou as cinco cobranças. O Athletico errou apenas a terceira, cobrada por Edu, que o goleiro Gabriel Delfim defendeu.

Na terceira batida pelo Atlético-MG, Nogueira escorregou e mandou para o gol, mas o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci alertou, na transmissão do Sportv, que houve a infração de dois toques. Como a competição não tem VAR, o gol foi validado pela arbitragem. A última cobrança foi artilheiro Guilherme Santos, que garantiu o título para o Galo.

Fonte: Globo Esporte