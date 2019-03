Cruzeiro e Atlético podem viver a fase final do Campeonato Mineiro no mesmo momento em que brigam por uma das duas vagas das suas respectivas chaves na fase de grupos da Copa Libertadores.

A coincidência de datas entre as duas competições é algo que vem desde a primeira participação mineira no torneio, com o Cruzeiro, em 1967.

E teve o seu momento máximo nos anos de 1976 e 1977, que tiveram decisões estaduais entre os dois rivais adiadas por oito meses ou servindo como uma compensação pela frustração internacional.

Durante esses mais de 50 anos de presença de cruzeirenses e atleticanos na Copa Libertadores, muitas histórias foram vividas num momento em que o pensamento estava voltado também para a disputa do Campeonato Mineiro.

Os sete pontos mais marcantes dessa trajetória estão relatados abaixo e contam momentos históricos de Cruzeiro e Atlético: