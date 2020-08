Principal jogo da primeira rodada da Série A, o confronto entre Flamengo e Atlético, neste domingo, às 16h, no Maracanã, será um tira-teima do clássico no Brasileirão.

Considerando-se a unificação das competições, promovida pela CBF em 2010, são 68 jogos da maior rivalidade interestadual do país na Primeira Divisão nacional, com 26 vitórias atleticanas, 26 flamenguistas e 16 empates. O Galo leva vantagem nos gols marcados (97 a 85).

Por falar em gols, a artilharia no confronto, no Campeonato Brasileiro, em cada lado, é ocupada simplesmente pelo maior ídolo de alvinegros (Reinaldo) e rubro-negros (Zico).

A história de Atlético e Flamengo no Brasileirão nasceu há mais de 53 anos, no Mineirão, quando a competição tinha o nome de Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) ou Taça de Prata. Em 2 de abril de 1967, o Galo fez 3 a 1 no Urubu, com gols de Lacy, Beto e Ronaldo Drummond. Rodrigues descontou para os cariocas.