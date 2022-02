Com a equipe reserva, o Atlético foi superado pela URT, por 1 a 0, em Patos de Minas, nessa quarta-feira (9). O primeiro revés no Campeonato Mineiro encerrou a invencibilidade do time alvinegro sob o comando de “El Turco” Mohamed e ainda custou a liderança. Agora, o Galo é segundo colocado, com 10 pontos, dois a menos que o arquirrival Cruzeiro.

Em cinco rodadas, essa foi a primeira vitória da URT no Estadual. Até então, a equipe do técnico Paulo César Catanoce era a lanterna.

No sábado (12), às 16h30, os comandados por Antonio Mohamed tentarão a reabilitação contra o América. O clássico belo-horizontino tem mando de campo do Coelho e será disputado no Independência.

Bola aérea decisiva