O Atlético enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (26), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Na segunda-feira (23), as equipes empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, em jogo disputado em São Januário.

A expectativa é que o técnico Cuca volte a escalar entre os titulares os mesmos jogadores que entraram em campo no jogo anterior. O lateral direito Mariano e o meio-campista Jair seguem fora da equipe, ambos no departamento médico. Já o Fluminense vai para o seu segundo jogo com o técnico interino Marcão, que ocupou a vaga deixada por Roger, demitido após a eliminação do time na Libertadores.



Fluminense x Atlético

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Marcão

Atlético: Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas, Savarino e Hulk. Técnico: Cuca