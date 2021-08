Ser o primeiro clube da Série A na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, a alcançar dez vitórias consecutivas na competição significa muito mais que uma marca para o Atlético diante do Fluminense, nesta segunda-feira (23), às 20h, no Estádio de São Januário. Se buscar os três pontos no Rio de Janeiro, o Galo vai abrir ainda mais (oito pontos) na liderança isolada do Brasileirão na sua batalha pela taça.

A rodada, até agora, é atleticana, pois o segundo colocado Palmeiras foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 0, no último domingo (22), em São Paulo. O agora terceiro Fortaleza, empatou por 1 a 1 com o Juventude, no sábado (21), em Caxias do Sul, mesmo placar do quarto colocado Flamengo no último domingo diante do Ceará, no Castelão.

Em 27 de junho, o time de Cuca foi derrotado pela última vez, levando 2 a 0 do Santos, na Vila Belmiro, na sétima rodada. Desde então, são nove vitórias seguidas, com destaque para o grande desempenho defensivo, pois o Galo foi vazado apenas quatro vezes.

Nas últimas nove partidas, foram cinco vitórias atleticanas no Mineirão, com 13 gols marcados e dois sofridos, e outros quatro triunfos como visitante, com seis bolas na rede a favor e outras duas contra.