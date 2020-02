O Atlético não tem escolha. Precisa golear o Unión, da Argentina, a partir das 21h30 desta quinta-feira, no Estádio Independência, para manter vivo o sonho de conquistar a Copa Sul-Americana de 2020, competição que virou prioridade para o clube nesta temporada. Passar pelos argentinos tem ainda outro significado para o Galo, que nas últimas três temporadas tem colecionado vexames em torneios internacionais.

Como foi goleado por 3 a 0 na partida de ida da primeira fase, em 6 de fevereiro, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, o time de Rafael Dudamel precisa pelo menos devolver o placar para levar a decisão da vaga na segunda fase para os pênaltis. A classificação no tempo normal só acontece com vitória por quatro ou mais gols de diferença.

Evitar a queda diante do Unión, que ocupa apenas a 18ª colocação no Campeonato Argentino 2019/2020, que conta com 24 clubes, impedirá o Atlético de colocar mais um fracasso internacional na sua lista iniciada em 2017.

Naquela temporada, apesar de um time cheio de estrelas, como Victor, Marcos Rocha, Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias, Cazares, Luan, Robinho e Fred, o Galo foi o primeiro brasileiro eliminado por um clube boliviano num mata-mata de Copa Libertadores. Quem provocou o vexame alvinegro foi o Jorge Wilstermann, de Cochabamba.