Se tem algo que o Atlético deve se preocupar nesta rodada de Campeonato Brasileiro são os adversários. Não é só o Santos, equipe que o Galo enfrentará a partir das 20h30 (de Brasília). Mas o estádio Vila Belmiro também é um deles.

No famoso campo do Peixe, o Galo vem de um retrospecto tenebroso de seis derrotas seguidas. Sendo que em cada uma delas a equipe atleticana tomou pelo menos três gols.

Como se já não bastasse o desempenho ruim na Vila Belmiro, o Atlético ainda tem como rivais o surto de Covid-19, que afetou o elenco, as ausências por convocações e lesões, além da pressão pelos dois maus resultados conquistados diante da Chapecoense (empate por 1 a 1 em casa) e Ceará (derrota por 2 a 1).

Para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e quebrar esse incômodo jejum na Vila Belmiro, o técnico Cuca terá, mais uma vez, um time recheado de reservas por conta dos desfalques.

Nacho Fernández, Marrony, Nathan, Dylan Borrero, Eduardo Sasha e Micael seguem em recuperação da Covid-19. O zagueiro Alonso, o volante Alan Franco e os atacantes Eduardo Vargas e Jeferson Savarino estão com suas respectivas seleções na disputa da Copa América.

Em contrapartida, o Galo terá o retorno do zagueiro Igor Rabello, que volta a ficar à disposição após se reucperar da Covid-19.

Santos

O Peixe vem de empate com o Grêmio, em 2 a 2, no Sul. A equipe santista ficou atrás do placar duas vezes e buscou a igualdade na Arena do Grêmio. Com oito pontos, a equipe santista está a dois pontos do Galo na tabela, com dois empates, duas derrotas e duas vitórias.

Fonte: O Tempo