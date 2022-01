Um dos ativos mais valiosos do Juventude, o atacante Marcos Vinicios Lopes Moura, mais conhecido como ‘Sorriso’, pode ser reforço do Atlético para a temporada. Completando 21 anos no próximo mês, o jogador desperta interesse da cúpula alvinegra e, nesta sexta-feira (15), a Itatiaia, em apuração conjunta com o jornalista Matheus Maciel, da Rádio Caxias, recebeu importante informação nesta sexta-feira (14).

De acordo com uma fonte, as tratativas entre Galo e Juventude estariam avançadas, graças principalmente à excelente relação entre as duas diretorias. Cabe lembrar que, em 2021, os mineiros emprestaram a dupla Vitor Mendes e Guilherme Castilho ao time de Caxias. Desta vez, uma das jóias da base pode defender o alviverde: os atacantes Guilherme Santos e Felipe Felício, e o meio-campista Acosta, seriam as opções.

Sorriso fez 50 jogos na temporada passada e marcou 4 gols. Ele tem como característica o jogo pelas pontas e a facilidade de jogar tanto pela direita, quanto pelo esquerda. Considerando apenas o Brasileirão, ele só não atuou em dois dos 38 jogos.

A informação do interesse atleticano foi trazida anteriormente pelo GE.