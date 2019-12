Está longe de ser o que a torcida esperava, principalmente após um início de competição com o time brigando na parte de cima da tabela. Mas depois de assegurar sua permanência na Série A no último domingo (1), com a vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, no Independência, o Atlético garantiu o máximo que conseguiria buscar nesta reta final de Brasileirão, que é uma vaga na Copa Sul-Americana de 2020. E ela veio com os 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (4), no Mineirão, na última partida do Galo como mandante no torneio.

Superior ao adversário desde o início do confronto, o time de Vagner Mancini viveu mais uma vez, principalmente, da qualidade do meia Cazares. E foi dos seus pés que nasceu o primeiro gol. Após roubar uma bola no meio, o lateral-direito Guga, que de vaiado, por causa da polêmica envolvendo o Flamengo, passou a ser aplaudido, lançou o equatoriano que entrou na área, fintou um adversário, que chegou a cair no chão, e tocou para Jair marcar. Isso já aos 40 minutos do primeiro tempo.

Antes, aos 33, o zagueiro Réver já tinha feito um gol de cabeça, anulado pelo VAR por impedimento. Neste momento, o meia Marquinhos, após choque de cabeça com o lateral Lucas Barros, deixou o gramado dando lugar a Luan.

E foi o Menino Maluquinho quem decretou a vitoria alvinegra. Aos 23 minutos da etapa final, após boa jogada de Patric pela esquerda, ele completou de cabeça para a rede de Gatito Fernández.