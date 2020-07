Agência Brasil

Jogando no estádio do Mineirão, o Atlético-MG goleou o Patrocinense, nesta quarta (29), por 4 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, e garantiu a ida para as semifinais da competição. Já seu arquirrival Cruzeiro acabou eliminado, mesmo com a vitória de 1 a 0 sobre a Caldense.

Galo classificado

O Atlético não teve dificuldades diante do Patrocinense, e precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir o placar de 4 a 0 que lhe garantiu o triunfo e a classificação. Os gols saíram dos pés do meia Nathan, do lateral Guilherme Arana, do atacante Savarino e de Pedro Rosa, mas este contra.