O empate entre Internacional e Coritiba por 2 a 2, neste domingo (8), dava ao Flamengo a chance de assumir a liderança da série A Campeonato Brasileiro se derrotasse o Atlético-MG, no Mineirão. O Galo tratou de acabar com a esperança rubro-negra rapidamente. Aos 7 minutos do primeiro tempo, a equipe do técnico Jorge Sampaoli já vencia por 2 a 0. No fim, vitória do time da casa por 4 a 0, que valeu a vice-liderança da competição, com 35 pontos.

Apesar do placar elástico, quem começou no ataque foi o Flamengo. Logo aos dois minutos, Éverton Ribeiro chutou de perna esquerda, de fora da área, e a bola passou perto. Na primeira tentativa do Galo veio o gol. Savarino ganhou de Filipe Luís na corrida pela direita e cruzou rasteiro. Eduardo Sasha, de biquinho, completou no canto direito de Hugo.

O Flamengo sentiu o gol e não demorou muito para o segundo sair. Savarino avançou, novamente, nas costas de Filipe Luís, e passou para Keno. O atacante teve liberdade e finalizou de perna direita para ampliar. O Galo recuou. O Rubro-Negro foi para frente e até criou boas chances, duas delas com o zagueiro Natan, de cabeça, mas a bola não entrou.

No segundo tempo o Flamengo voltou melhor e pressionou o Atlético desde o início. A melhor chance veio no segundo minuto de jogo, quando Pedro completou cruzamento de Filipe Luís, obrigando Everson a fazer grande defesa. No rebote, sozinho, Bruno Henrique chutou no travessão.