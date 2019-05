Pressionado em seu campo durante mais de um tempo, jogando pelo empate, o Atlético foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, e viu a busca pela liderança do Campeonato Brasileiro se distanciar – está a quatro pontos do Palmeiras e pode perder três posições na rodada, caindo para o quinto lugar.

Era para ser a noite de São Victor. Fazendo ótimas defesas, o goleiro também contou com a sorte ao ver André perder um pênalti. Mas o Galo acordou muito tarde no jogo, com a entrada de Geuvânio, não sendo suficiente para chegar ao empate.

A primeira etapa do Atlético foi terrível, permanecendo a maior parte do tempo em seu campo defensivo, pressionado pelo Grêmio. Só não levou gol porque Victor fez uma de suas melhores partidas no ano, fazendo, pelo menos, quatro grandes defesas.

Fábio Santos fez merecer o descanso de dois jogos, cortando diversas bolas cruzadas. A principal jogada do Grêmio era fazer triangulações rápidas até que um jogador, na linha de fundo, lançasse para o meio da área.

Errando muitos os passes e com dificuldade de sair jogando, problema já manifestado nas últimas partidas, o Atlético só teve um momento de perigo, aos 21 minutos, quando Patric cruzou para Luan concluir de primeira, exigindo bom reflexo do goleiro gremista.

E, se já não bastasse a boa atuação de São Victor, é preciso contar também com a sorte. No final da partida, aos 44 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Grêmio, após consultar o VAR, capitaneado por Heber Roberto Lopes.

Inicialmente, ele tinha invalidado o gol de Geromel após marcar falta em Zé Welison. Na revisão, porém, deu cartão amarelo para o volante atleticano, que levantou o braço e pôs a mão na bola depois da cobrança de escanteio.

No momento do pênalti, o atacante André, ex-Atlético, que não vem tendo boas atuações no tricolor, cobrou muito mal. Victor caiu do lado esquerdo, a tempo de ver a bola rolar para for, do outro lado do gol.

Insatisfeito com as muitas chances desperdiçadas, o técnico Renato Gaúcho promoveu duas substituições no intervalo, tirando André e Alisson e colocando Vizeu e Tardelli, em seu primeiro jogo contra o Galo após sair do alvinegro, no final de 2014.

A mudança deu resultado imediato. Com apenas um minuto do segundo tempo, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Vizeu mandar uma bomba em direção ao gol de Victor. Indefensável.

Cazares, que fez duas grandes partidas diante de Santos e Flamengo, não conseguiu fazer a diferença e Ricardo Oliveira, também esteve muito apagado. Melhor teria sido entrar com um time menos ofensivo.

Na primeira mudança de Rodrigo Santana, quem saiu foi justamente o Cazares, dando lugar a Geuvânio. A alteração, se não resultou imediatamente em gol, como no caso do Grêmio, pôs o Galo mais na frente.

Os mineiros passaram a fustigar mais o Grêmio e, aos 27, após Patric carregar a bola até a entrada da área, Geuvânio chutou a gol, obrigando Paulo Victor a se esticar todo para jogar para fora.

Aos 28, outro grande lance atleticano e mais uma ótima defesa de Paulo Victor, após mais um chute perigoso, agora nos pés de Bruninho, que havia entrado no lugar de Luan. O Grêmio, por sua vez, vendo o crescimento do Galo, passou a administrar, tocando mais a bola.

Em sua segunda derrota seguida (a primeira foi contra o Union La Calera, usando um time misto), o Atlético volta a campo nesta terça-feira, no Independência para fazer o jogo de volta pela Copa Sul-Americana.

