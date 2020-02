O bom futebol não apareceu em Campina Grande, na Paraíba, nessa quarta-feira (12). O placar sem gols retratou o que foi a partida entre Campinense e Atlético, no estádio Amigão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Melhor para o Galo, que, apesar de mais atuação ruim na temporada, conseguiu o resultado que precisava para avançar na competição.



Na próxima fase do torneio nacional, o time alvinegro jogará contra o vencedor do confronto entre Afogados-PE e Atlético-AC, que se enfrentam nesta quinta-feira (13), em Pernambuco.

O jogo



A apatia e a falta de criatividade acompanharam o Atlético em Campina Grande. Com sérios problemas na armação, o time alvinegro pouco assustou o goleiro Adilson Júnior. Já o Campinense jogou a vida, mas esbarrou em problemas técnicos, principalmente na decisão das jogadas.



A partida ficou dramática para o Galo no segundo tempo. Sem conseguir atacar, o Atlético sofreu pressão do empolgado Campinense. O placar em 0 a 0 persistiu e garantiu o alvinegro na sequência da Copa do Brasil.



Volta para BH



Fim da maratona de viagens. Depois de desembarcar em Santa Fé, na Argentina, Patos de Minas e Campina Grande, o Atlético jogará novamente em Belo Horizonte, neste domingo (16). Com 11 pontos, o Galo defenderá a liderança do Campeonato Mineiro contra a Caldense, às 16h, no Mineirão.



CAMPINENSE 0 X 0 ATLÉTICO

Motivo: 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Amigão, em Campina Grande

Arbitragem: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI), auxiliado por Rogério de Oliveira Braga (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

Cartões amarelos: Uesles (Campinense); Igor Rabello, Zé Welison (Atlético)

Gols: Não teve