Segue a má fase do Atlético na temporada. Jogando em Santa Fé, na Argentina, o Galo foi derrotado por 2 a 1 pelo Colón, nessa quinta-feira (19), no estádio Cemitério de Elefantes, e saiu em desvantagem nas semifinais da Copa Sul-Americana.

Chará abriu o placar para o Alvinegro, aos 36 minutos do primeiro tempo. Morelo, aos seis, e Rodríguez, aos 40 minutos da segunda etapa, viraram o marcador para a equipe argentina.

Para avançar à decisão do torneio, basta ao Atlético uma vitória simples, por 1 a 0, no duelo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão.