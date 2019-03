O Atlético transferiu as partidas contra Cerro Porteño-PAR, Zamora-VEN e Nacional-URU, pelo Grupo E da Copa Libertadores, do Independência para o Mineirão. A expectativa da diretoria alvinegra é dar mais oportunidades aos torcedores, já que a capacidade de público da ‘nova casa’ é quase três vezes maior que o estádio do Horto. Mas, historicamente, como tem sido a presença da torcida em partidas da competição no ‘Gigante da Pampulha’?

Os jogos em casa nas quatro primeiras edições de Libertadores das quais o Atlético participou (1972, 1978, 1981 e 2000) foram disputados no Mineirão. O cenário mudou a partir de 2013, quando o Independência passou a ser a casa alvinegra na maioria das partidas da competição. Exceções são casos em que há grande expectativa de público.

Foram 19 partidas do Atlético como mandante no Mineirão pela Libertadores. O retrospecto é favorável: dez vitórias, oito empates e apenas uma derrota, com 35 gols marcados e 13 sofridos. Nesses jogos, o clube levou 684.896 pessoas ao estádio. A média de público, portanto, é de 36.047 torcedores.

O jogo com maior público foi registrado em 3 de julho de 1981. Em partida pela primeira fase da competição, Atlético e Flamengo empataram por 2 a 2 num Mineirão que recebeu 63.135 torcedores. A renda da partida foi de Cr$ 15.623.715,00.

Por outro lado, o pior público foi o da vitória alvinegra por 1 a 0 sobre o River Plate-ARG, pela quarta rodada da segunda fase do torneio de 1978. Naquele 8 de outubro, 8.826 torcedores foram ao Mineirão. A renda foi de Cr$ 364.850,00.

No jogo mais marcante do Atlético no Mineirão pela Libertadores, o time venceu o Olimpia-PAR por 2 a 0 e levou a finalíssima de 2013 pelos pênaltis. Nas penalidades, triunfo alvinegro por 4 a 3 naquele 24 de julho. Na ocasião, o público total foi de 58.620 torcedores. A renda foi recorde: R$ 14.176.000,00.

1972 Atlético 2 x 2 São Paulo Data: 30 de janeiro Motivo: 1ª rodada da primeira fase Público: 30.065 torcedores Renda: Cr$ 166.041,00 Atlético 1 x 1 Cerro Porteño-PAR Data: 1º de março Motivo: 2º rodada da primeira fase Público: 19.388 torcedores Renda: Cr$ 118.848,00 Atlético 0 x 0 Olimpia-PAR Data: 5 de março Motivo: 3ª rodada da primeira fase Público: 37.495 torcedores Renda: Cr$ 207.190,00 1978 Atlético 1 x 1 São Paulo Data: 15 de março Motivo: 1ª rodada da primeira fase Público: 30.863 torcedores Renda: Cr$ 1.218.690,00 Atlético 5 x 1 Unión Española-CHI Data: 16 de abril Motivo: 5ª rodada da primeira fase Público 31.796 torcedores Atlético 2 x 0 Palestino-CHI Data: 20 de abril Motivo: 6ª rodada da primeira fase Público: 9.442 pagantes Renda: Cr$ 319.055,00 Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG Data: 24 de setembro Motivo: 1ª rodada da segunda fase Público: 50.017 torcedores Renda: Cr$ 3.112.580,00 Atlético 1 x 0 River Plate-ARG Data: 8 de outubro Motivo: 4ª rodada da segunda fase Público: 8.826 torcedores Renda: Cr$ 364.850,00 1981 Atlético 2 x 2 Flamengo Data: 3 de julho Motivo: 1ª rodada da primeira fase Público: 63.135 torcedores Renda: Cr$ 15.623.715,00 Atlético 1 x 0 Olimpia-PAR Data: 28 de julho Motivo: 4ª rodada da primeira fase Público: 56.218 torcedores Renda: Cr$ 10.653.730,00 Atlético 2 x 2 Cerro Porteño-PAR Data: 31 de julho Motivo: 5ª rodada da primeira fase Público: 42.954 torcedores Renda: Cr$ 7.794.840,00 2000 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL Data: 17 de fevereiro Motivo: 1ª rodada da fase de grupos Público: 20.869 torcedores Renda: R$ 105.247,50 Atlético 2 x 1 Bella Vista-URU Data: 14 de março Motivo: 3ª rodada da fase de grupos Público: 21.550 torcedores Renda: R$ 108.848,00 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI Data: 5 de abril Motivo: 5ª rodada da fase de grupos Público: 32.558 torcedores Renda: R$ 168.736,00 Atlético 1 x 0 Athetico-PR Data: 2 de maio Motivo: jogo de ida das oitavas de final Público: 43.262 torcedores Renda: R$ 407.783,00 Atlético 1 x 1 Corinthians Data: 18 de maio Motivo: jogo de ida das quartas de final Público: 55.789 torcedores Renda: R$ 724.742,00 2013 Atlético 2 (4) x (3) 0 Olimpia-PAR Data: 24 de julho Motivo: jogo de volta da final Público: 58.620 torcedores Renda: R$ 14.176.000,00 2016 Atlético 4 x 0 Melgar-PER Data: 14 de abril Motivo: 6ª rodada da fase de grupos Público: 36.031 torcedores Renda: R$ 1.630.310,00 2017 Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL Data: 9 de agosto Motivo: jogo de volta das oitavas de final Público: 36.018 torcedores Renda: R$ 955.610,00