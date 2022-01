O técnico português Carlos Carvalhal, que negociava com o Atlético para a temporada 2022, não será o comandante do Galo. Nesta quinta-feira (6), o profissional optou por dar continuidade ao projeto que conduz no Braga, de Portugal, após reunião com a diretoria do clube.

A negociação entre Atlético e Carvalhal vinha avançando nos últimos dias, com acordo, inclusive para redução da multa rescisória. A informação foi antecipada pelo jornalista Bruno Andrade, de Portugal, e confirmada pelo Superesportes com uma fonte do clube. A princípio, o Galo teria de desembolsar 10 milhões de euros para contar com Carvalhal. Posteriormente, houve acerto para que o valor fosse reduzido a 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual).

Ainda sem treinador para 2022, o Atlético volta a intensificar conversas com outros nomes no mercado após a negociação frustrada com Carvalhal. Jorge Jesus, ‘Plano A’ da diretoria alvinegra, pediu tempo para definir seu futuro e parece mais distante de um desfecho positivo. O Galo quer repetir o sucesso obtido na temporada de 2021. Sob o comando de Cuca, o clube conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em dezembro, o treinador paranaense anunciou que deixaria o Atlético por problemas familiares e encerrou sua segunda passagem.