O Atlético confirmou, na tarde desta quarta-feira (12), a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. A oficialização foi feita pelo Galo minutos depois de o Cagliari, da Itália, anunciar o acordo para a rescisão do vínculo do defensor que iria até o meio deste ano.

Godín assinou contrato com o Atlético até 31 de dezembro de 2022 com opção de renovação. De acordo com informação apurada pela Itatiaia, a extensão é por mais uma temporada.

Pouco antes do anúncio oficial, o Atlético fez uma postagem nas redes sociais em alusão ao apelido de Godín, que é chamado de ‘Faraó’.

Godín chega ao Atlético para ser o substituto do paraguaio Junior Alonso, vendido ao Krasnodar, da Rússia, e anunciado como reforço pelo clube russo também nesta quarta-feira.